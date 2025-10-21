Tek perdelik, 90 dakikalık oyun; 24 Ekim Cuma saat 20.00’de ve 25 Ekim Cumartesi günü saat 14.00 ile 20.00’de Çorum Devlet Tiyatrosu sahnesinde izleyiciyle buluşacak.

Oyun, kendi hatalarının gelecek kuşaklar tarafından tekrarlanmamasını isteyen bir babanın, oğlu ile birlikte çıktığı duygusal bir yolculuğu konu alıyor. Nöral patikalarında kaybolmuş bir demans hastasının zihninden anlatılan hikaye, dilin insan doğasını anlamadaki rolünü ve iletişimin dönüştürücü gücünü izleyiciye sorgulatıyor.

“Babamın Kelimeleri”, baba-oğul ilişkisi üzerinden kimlik, hafıza ve kuşaklar arası bağlara dokunan derin bir hikaye sunuyor. Oyunun sahneye koyucusu M. Şamil Kafkas, seyirciyi “dilin sınırlarında” bir yolculuğa davet ediyor.

Biletler, Çorum Devlet Tiyatrosu gişesinden ve Biletinial.com adresinden temin edilebiliyor.

Bilet Fiyatları: 1. Kategori: Tam 270 TL, İndirimli 175 TL, 2. Kategori: Tam 120 TL, İndirimli 80 TL.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ