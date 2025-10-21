Kaymakam Mutlu Köksal, ilçenin hem stratejik konumu hem de yatırımcı dostu yaklaşımı sayesinde kısa sürede “marka bir sanayi şehri” olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurguladı.

ÇORUM HABER eski çalışanlarından Sungurlu Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Recep Şeyhoğlu ve Muhabir Aydın İncel, Kaymakam Köksal’ı ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

“STRATEJİK KONUMUYLA BÜYÜK AVANTAJ SAĞLIYOR”

Ziyarette konuşan Kaymakam Köksal, şunları söyledi: “Sungurlu, Ankara-Samsun karayolu üzerinde stratejik bir konumda yer alıyor. Bu avantajı en iyi şekilde değerlendiriyoruz. Organize Sanayi Bölgemizde her geçen gün yeni tesisler faaliyete geçiyor; üretim, istihdam ve ihracat artıyor. Hedefimiz, Sungurlu’yu sadece Çorum’un değil, İç Anadolu’nun sanayi üssü haline getirmek.”

“YATIRIMCIYA HER TÜRLÜ KOLAYLIĞI SAĞLIYORUZ”

Kaymakam Mutlu Köksal, ilçede yürütülen altyapı ve eğitim yatırımlarının da bu vizyona destek verdiğini belirterek, “Yatırımcılarımıza her türlü kolaylığı sağlıyoruz. Sungurlu’nun geleceği üretim ve inovasyonda. Bu doğrultuda kamu kurumlarımız, belediyemiz ve sanayicilerimizle güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

OSB 8 BİN DÖNÜM DAHA GENİŞLİYOR

Organize Sanayi Bölgesi’nin genişletilmesi için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuruda bulunduklarını ifade eden Köksal, bölgenin 8 bin dönüm daha büyütülmesi yönündeki çalışmaların aksamadan sürdüğünü söyledi. Ayrıca, yeni OSB yönetiminin Bakanlığın onayının ardından göreve başlayacağını, mevcut yönetimin ise görevine devam ettiğini ve sürecin sorunsuz ilerlediğini kaydetti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ

İLÇEDE TOKİ VE DEMİRYOLU YATIRIMLARI HIZLA SÜRÜYORKöksal, TOKİ konutlarının sayısının artırılması için girişimlerin sürdüğünü, diğer taraftan demiryolu çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirtti. İlçeye bir yolcu istasyonu ile OSB’ye yük istasyonu yapılacağını da sözlerine ekledi.