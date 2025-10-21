Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Çelik, hafta boyunca sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmediğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin 1 ila 2 derece altında seyretmeye devam edeceğini söyledi.

ÖNÜMÜZDEKİ 5-6 GÜNE DİKKAT!

Marmara ve Karadeniz bölgelerinin 5-6 gün boyunca aralıklarla yağışlı havanın etkisinde olacağını belirten Çelik, iç ve güney bölgelerde çoğunlukla havanın parçalı ve az bulutlu olacağını kaydetti.

Çelik, yüksek kesimlerde yağan karın bu mevsim için normal olduğunu ve kar yağışının görüldüğü yerlerin rakımının 2 bin metre üzerinde bulunduğunu belirtti.

Ayrıca Çelik, ilerleyen günlerde kar yağışlarının mevsim normalleri çerçevesinde daha düşük rakımlara ve şehir merkezlerine de ulaşacağını ifade etti.

ÇORUM HAVA DURUMU

Çorum hava durumu ise bugün parçalı bulutlu iken, yarın sağanak yağışlı görünüyor. Perşembe günü bulutlu bir hava hakim, Cuma günü ise yine sağanak yağış bekleniyor. Çorum'da hava durumu ise şu şekilde;