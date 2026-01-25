TFF 2.Lig Kırımzı Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Bursaspor’da sürpriz bir gelişme yaşandı. 20.hafta maçında Yeni Mersin İdmanyurdu’nu konuk eden Bursaspor sahadan 3-0 galip ayrılarak puanını 44’e yükseltip liderliğini sürdürürken, karşılaşma sonrası yapılan açıklamada teknik direktör Tahsin Tam’la yolların ayrıldığı açıklandı. Ayrılık kararı, spor camiasında şaşkınlıkla karşılandı.

Sezona Arca Çorum FK’da başlayan Tahsin Tam, Bursaspor’un başında 12 lig maçına çıktı. Yeşil-beyazlı takım bu maçlarda 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi alarak 26 puan topladı ve maç başına 2,17 puan ortalaması yakaladı.