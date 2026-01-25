Bodrum FK’dan transfer edilen ve Arca Çorum FK formasını ilk kez Sarıyer’e karşı giyen Fred, Muğla ekibinde iken Vanspor, İstanbulspor ve Erzurumspor maçlarında olmak üzere 3 sarı kart görmüştü. Sarıyer maçının 43.dakikasında Emre’ye yaptığı faul sonrası sarı kart gören Fredy cezalı duruma düştü.

Angolalı 10 numara, 31 Ocak’ta Keçiörengücü ile oynanacak kritik maçta forma giyemeyecek.

İstanbulspor’da ise penaltı pozisyonunda hakeme itirazlardan dolayı sarı kart gören Djilobodji gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.