Arca Çorum FK’nın ligdeki rakiplerinden Sakaryaspor’da, hafta içerisinde kulüp başkanı Muhammet Kıratlı’nın istifa etmesinden sonra Cumartesi günü de, teknik direktör Serhat Sütlü görevi bıraktığını açıkladı.

Sakaryaspor, ligin 16.hafta maçında konuk olduğu İstanbul temsilcisi Esenler Erokspor’a 4-1 yenilerek 19 puanda kalırken, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Sütlü, istifa ettiğini açıkladı.

İrfan Buz’un yerine göreve getirilen Serhat Sütlü, Sakaryaspor’un başında 12 lig maçına çıktı. Yeşil-siyahlı takım bu maçlarda 4 galibiyet, 3 beraberlik, 5 yenilgi alarak 15 puan toplarken, attığı 22 gole karşılık 24 gol yedi. Sakarya temsilcisi, Türkiye Kupası’nda ise İnegölspor’u 4-0 yenerken, Gençlerbirliği’ne 5-0 yenildi.