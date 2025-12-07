Geçtiğimiz ay Ankara’da düzenlenen Yıldızlar Serbest Güreş Ligi’ni Ankara TEDAŞ Spor Kulübü ve Gaziantep Şahinbey Belediyespor’un ardından üçüncü sırada tamamlayarak büyük bir başarıya imza atan Çorum Belediye Spor Kulübü Güreş Takımına malzeme desteğinde bulunuldu.

Güreşçilerin malzemeleri, antrenmanı ziyaret eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Hizmetleri Müdürü Feyyaz Velidedeoğlu ve Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak tarafından verildi. Yağbat, Demirkıran, Velidedeoğlu ve Solak, üçüncü olan güreşçileri ve antrenörleri bir kez daha tebrik ederek bundan sonrası için başarı dileklerinde bulundular.

Güreş İl Temsilcisi İsmail Bülent Tuzcu da, güreş sporuna katkılarından dolayı müdürlere plaket verdi.