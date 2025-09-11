Binevler 285. Sokak'ta yaşayan vatandaşlar, gruplar halinde gezen köpek sürülerinin birbiri ile kavgaları ve çıkardıkları sesler nedeniyle geceleri uykuya hasret kaldı.

Özellikle sokaklarda serbestçe dolaşan köpeklerin havlamaları ve sürü halinde hareket etmeleri, mahalle sakinlerine büyük zorluklar oluşturuyor.

ÇORUM HABER ihbar hattına ulaşan bir vatandaş, köpeklerin çocuklara saldırgan tavırlarda olduklarını ve özellikle çocukların büyü korku içinde olduklarını dile getirerek belediyeden çözüm istedi.