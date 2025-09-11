Milyonlarca çalışanın merakla beklediği 2026 asgari ücretine ilişkin ilk tahmin geldi. ABD merkezli yatırım bankası Morgan Stanley, yeni yılda asgari ücrete yüzde 20-25 aralığında zam yapılabileceğini öngördü. Bu oran gerçekleşirse net asgari ücret 26 bin 524 ila 27 bin 630 TL arasında olacak.

MORGAN STANLEY’DEN 2026 İÇİN TAHMİN

Morgan Stanley, geçtiğimiz yıl Ocak ayında yapılan asgari ücret zammını doğru tahmin ederek dikkat çekmişti. Banka, Türkiye’ye yaptığı son ziyaretlerde kamu ve özel sektör temsilcileriyle yaptığı görüşmelerin ardından 2026 için tahminini paylaştı. Enflasyon hedefleriyle uyumlu bir artış öngören banka, yüzde 20-25 bandında zam beklentisi açıkladı.

YENİ YILDA ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Bankanın öngörüsüne göre:

%20 zam senaryosu: Net asgari ücret 26.524 TL

%25 zam senaryosu: Net asgari ücret 27.630 TL

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Türkiye’de asgari ücret, her yıl Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın çağrısıyla toplanan komisyon; işçi, işveren ve devlet temsilcilerinden oluşuyor.

Belirlenen zam oranında şu kriterler dikkate alınıyor:

Enflasyon verileri

Ekonomik büyüme hedefleri

Yaşam maliyetleri

İşçi ve işveren dengesi

Karar oy çokluğuyla kesinleşiyor ve Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giriyor.

2025 ASGARİ ÜCRETİ HATIRLATMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2025 yılı için asgari ücreti şu şekilde açıklamıştı:

Brüt Aylık Ücret: 26.005,50 TL

Net Aylık Ücret: 22.104,67 TL

Yeni yılda yapılacak zamla birlikte bu rakamların üzerine çıkılması kesin. Ancak oran, çalışanların beklentileriyle ne kadar örtüşeceği konusunda şimdiden tartışma yaratmış durumda.