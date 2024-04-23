Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde normal sezonun son 3 haftasına girilirken, 55 puanla 3.sırada yer alan Ahlatcı Çorum FK, Süper Lig’in sadece 4 maç gerisinde bulunuyor. Süper Lig’e yükselme yolunda play-off final bileti mücadelesi veren Ahlatcı Çorum FK, biri play-off finali olmak üzere 4 galibiyet alması durumunda hiçbir sonuca bakmadan Süper Lig’e yükselecek. Son 8 maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik alarak ligin en formda takımı olan kırmızı-siyahlı ekip, Süper Lig’e yükselmeye odaklanırken, Başkan Oğuzhan Yalçın ilk kez Süper Lig’le ilgili çok net konuştu.

Ahlatcı Çorum FK’nın Adanaspor’u evinde 2-0 yendiği maçtan sonra Kulüp Onursal Başkanı ve aynı zamanda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ile birlikte soyunma odasına inen Oğuzhan Yalçın, teknik heyet ve futbolcuları tebrik etti. Yalçın, yaptığı kısa konuşmada ise Süper Lig’e yükseleceklerine olan inanca vurgu yaparken, “Birinci hedefimiz üçüncülük, sonu Süper Lig. Biz çıkacağız, tarih yazacağız hep beraber” ifadelerini kullandı. Başkan Yalçın’ın bu açıklamasını içeren video görüntüsü kulübün resmi sosyal medya hesabından güzel bir müzik eşliğinde slayt olarak verilirken, kısa zamanda çok sayıda beğeni ve olumlu yorum aldı.