Tokat Gençlik ve Spor İl Müdürü, hemşehrimiz Haşim Eğer, küçük oğlu Cihad’ı evlendirdi.

Hacer-Haşim Eğer çiftinin polis oğulları Cihad ile Meryem-Selim Erol çiftinin kızları Sümeyye’nin düğün törenleri 20 Nisan Cumartesi günü Samsun yolundaki Yıldız Park 1 No’lu Düğün Salonu’nda gerçekleştirildi. Spor ve siyaset dünyasından çok sayıda davetlinin katıldığı törene katılanlar arasında şu anda Erzurum Valisi olan Çorum eski Valisi Mustafa Çiftçi, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, AK Parti İl Başkanı Murat Günay da yer aldı.

ÇORUM HABER, Eğer ve Okur ailelerini kutlar, Sümeyye-Cihad çiftine ömür boyu mutluluklar diler.