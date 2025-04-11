Çorum Futbol Kulübü tarafından başlatılan “Süper Lig yolunda bir imza da sen at” kampanyasına bir destek de Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’dan geldi.

Trendyol 1. Lig’de Play-Off mücadelesi veren Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü Kaptanı Ferhat Yazgan, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ı makamında ziyaret etti. Başkan Aşgın, Çorum Futbol Kulübü'nün dün olduğu gibi bugün de yarın da yanında ve destekçisi olacağını belirtti.

Şehrin Süper Lig’i hak ettiğini kaydeden Aşgın, “Teknik Direktörümüz Tuncay Şanlı takıma bir hedef koydu. Önce Play-Off ardından da Süper Lig. Takımımızda, şehrimizde, yönetimimizde Süper Lig’i hak ediyor. Sizleri canı gönülden tebrik ediyorum. O yıl bu yıl diyelim. Hititlerin başkentine Süper Lig çok yakışır. Şehrimiz kenetlendi, özellikle gençlerimiz büyük bir heyecan duyuyorlar. Biz de sizlere destek olmaya devam edeceğiz.

Yapmış olduğunuz kampanya çok yerinde bir kampanya olmuş. Şehrimizden de bir teveccüh olacağını düşünüyorum. Olması da gerekiyor. Futbolcularımız tüm güçleriyle mücadele ediyorlar. Yöneticilerimiz şehre yük olmadan, takımı daha ileriye taşımak için gayret gösteriyor.

Yönetim tarafından herkesin bir şekilde destek verebileceği bir kampanya oluşturulmuş. Bu desteği vermeye tüm iş insanlarımızı, esnaflarımızı davet ediyorum. Şehrimizin kenetlenmesi adına çok kıymetli bir kampanya. Biz bu setlerden alarak kampanyanıza destek vereceğiz ve taraftarlarımıza hediye edeceğiz” dedi.

O SENE BU SENE

Çorum Futbol Kulübü Kaptanı Ferhat Yazgan da, takım olarak Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın desteğini görmelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti. Şehrin kenetlendiğini gördüklerini ve Play-Off mücadeleleri sonrasında takımı Süper Lig’e çıkartmak istediklerini söyledi.

Yazgan, “Takım olarak şehrin kenetlenmesini biz hissediyoruz. Sahada gereken mücadeleyi veriyoruz vermeye de devam edeceğiz. İlk hedefimiz Play-Off ardından da Süper Lig. Siz bize her türlü destek oluyorsunuz. Sizin desteğinizi takım olarak hissediyor ve çok mutlu oluyoruz. Takım olarak bu sene o sene bunu biliyor ve ona göre mücadele ediyoruz” şeklinde konuştu.

SÜPER LİG YOLUNDA BİR İMZA DA SEN AT

Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü, "Süper Lig yolunda bir imza da sen at" sloganıyla başlattığı kampanya ile kulübe destek olmak isteyenler için özel bir paket hazırlamıştı. Kampanyaya katılan destekçiler 20 bin TL karşılığında futbolcular tarafından imzalanmış 10 adet özel tasarım tişört ve kulüp logolu 50 adet kaleme sahip olabilecek.