Kocaeli’nde, 3.400 sporcunun katılımıyla düzenlenen Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası’nda mücadele eden Çorum Belediye Spor Kulübü karatecileri 1 altın, 1 bronz madalya kazandılar.

Antrenörler Samet Türe ve Sevgi Güler Türe nezaretinde, 2015 doğumlular +40 kilo kategorisinde mücadele eden Begüm Akpınar çıktığı 6 maçı da kazanarak Türkiye şampiyonu oldu ve büyük bir başarıya imza attı.

2015 doğumlular 30 kilo kategorisinde mücadele eden Elif Gökçe Beşikçi ise yarı finalde 1-0 yenilerek şampiyonluk şansını kaybetti. Beşikçi, madalya mücadelesini kazanarak Türkiye üçüncülüğünü elde etti.