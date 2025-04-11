Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Satranç Küçükler ve Yıldızlar (kız-erkek) Grup Birinciliği 7-11 Nisan tarihleri arasında Bartın’da yapıldı. Çorum temsilcilerinden Sungurlu İsmetpaşa İlkokulu küçükler genel, Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu küçük kızlar ve yıldız kızlar, Osmancık Nene Hatun Ortaokulu ise yıldız kızlar kategorisinde dereceye girerek 3-7 Mayıs tarihleri arasında Kocaeli’nde yapılacak olan Türkiye finallerinde mücadele etmeye hak kazandılar.

Editör: RIFAT KARA