Türkiye Masa Tenisi Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan İsmail Eren Alıcı Küçükler Ferdi Türkiye Şampiyonası sona erdi. Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Spor Salonu’nda düzenlenen şampiyonada 29 ilden 129 sporcu dereceye girebilmek için kapıştı. Türkiye’nin önde gelen sporcularının mücadele ettiği ferdi müsabakalar sonunda erkekler kategorisinde birincilik kürsüsüne İstanbul DSİ Spor Kulübü’nden Akif Emre Bucel çıkarken, Çorum Arena Spor Kulübü’nden Ahmet Çelik ikinci, yine Arena Spor Kulübü’nden Yiğit Hüseyin Subaşı üçüncü, Çorum Belediyesi Spor Kulübü’nden Berat Özdemir ise dördüncü olmayı başardı.

Editör: RIFAT KARA