Çorum’da hafta sonu spor şöleni yaşanacak. Çorum, Güreş, masa tenisi, voleybol ve bilek güreşi branşlarında 4 büyük organizasyona ev sahipliği yapacak. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum’un sporda büyük gelişim kaydettiğini ifade ederken, ülkenin dört bir yanından gelen sporcuları da Çorum’da ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını belirtti. Demirkıran, Çorum’da bu hafta sonu U20 Kadınlar Serbest ve Grekoromen Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum Yeni Spor Salonu’nda, Masa Tenisi Ferdi ve Takımlar Türkiye Şampiyonası Hitit Üniversitesi Spor Salonu’nda, Kulüplerarası Küçük Erkekler Voleybol Grup Birinciliği Tevfik Kış Spor Salonu’nda ve Okullararası Gençler Bilek Güreşi Grup Birinciliği müsabakalarının ise Atatürk Spor Salonu’nda yapılacağını söyledi. Bu müsabakalarda Çorum’a 2 bin 500’e yakın sporcunun geleceğinin de altını çizen Demirkıran, “Bu hafta Çorumlu spor severler birbirinden güzel ve çekişmeli müsabakalar izleyecektir. Bu branşlara gönül veren herkesi salonlarımıza bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Editör: RIFAT KARA