Dere, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 1.Lig’deki ilk sezonlarında play-off oynamalarının kendilerini daha da umutlandırdığına vurgu yaparken, finalin kapısından dönen takım için “Canınız sağ olsun arkadaşlar” ifadesini kullandı.

Dere’nin açıklaması şöyle: “Bize bu heyecanı yaşatan muhteşem takımımızı, teknik heyetimizi, sezon boyu takımımız için elinden gelenden çok daha fazlasını yapan Oğuzhan Başkanı ve adanmışlığın timsali şanlı Çorum FK taraftarını, göstermiş oldukları büyük mücadele sebebiyle tebrik ediyorum.

Yeni yükselmiş olduğumuz ve güçlü rakiplerle mücadele ettiğimiz bu ligde, ilk senemizde Play-Off heyecanı yaşamış olmak; bizleri önümüzdeki sezon için umutlandırdı. İnşallah, seneye daha güçlü ve hazır bir şekilde, Süper Lig için mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz.”