Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi play-off yarı final rövanş maçında konuk olduğu Bodrum FK’ya, normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten mücadelede penaltılar sonucu 5-4 yenilerek finalin ve dolayısıyla Süper Lig’in kapısından dönen Ahlatcı Çorum FK, “Gönüllerin şampiyonu” oldu.

İLK SEZONDA PLAY OFF

Kırmızı-siyahlı ekip, tarihinde ilk kez mücadele ettiği Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde, Başkan Oğuzhan Yalçın’ın kurduğu takımla normal sezonu 34 maçta 16 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi alarak 56 puanla 5.sırada tamamladı ve Süper Lig umutlarını play-off maçlarına taşıyarak büyük bir başarıya imza attı.

Play-Off’ta, Süper Lig’e çıkacak üçüncü takım için Sakaryaspor’la birlikte favorilerden biri olarak gösterilen Ahlatcı Çorum FK, 1.tur maçında Kocaelispor’u 2-1 yenerek yarı finale yükseldi. Yarı finalde Bodrum FK ile eşleyen Çorum temsilcisi, Çorum’da oynanan ilk maçta FİFA kokartlı hakem Kadir Sağlam’ın kötü ve yanlı yönetimi sonucu sahadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı.

Rövanştaki maçta ise bu kez bir başka FİFA kokartlı hakem Zorbay Küçük sahneye çıktı. Çorum FK’nın 69.dakikada, Landre ile bulduğu ve neredeyse tüm spor otoritelerinin “nizami” dediği golü iptal edilen Ahlatcı Çorum FK, normal sürenin ve uzatmaların 0-0 bitmesi üzerine gidilen penaltıları 5-4 kaybederek Süper Lig hayallerine bu sezon için veda etti.

Çorum FK’nın finalin kapısından dönmesi başta Çorumluları olmak üzere taraflı ve tarafsız birçok sporseveri üzdü. İlk sezonunda sempati toplamayı başaran Ahlatcı Çorum FK, sporseverler tarafından “Gönüllerin şampiyonu” ilan edildi.