Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenen U23 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda, milli mayo ile ülkemizi temsil eden güreşçilerden Rıfat Eren Gıdak bronz madalya kazandı.

Çorum Belediye Spor Kulübü güreşçisi Mert İlbars’ın grekoromen stil 60 kiloda birinci, Samet Yaldıran’ın ise 87 kiloda beşinci olmasının ardından serbest stil 97 kiloda mindere çıkan Rıfat Eren Gıdak, yarı final müsabakasında yenilerek ilk iki şansını kaybederken, bronz madalya mücadelesinde Azerbaycanlı rakibi Ravan Musayev’i 3-2 yendi ve Avrupa üçüncüsü oldu.