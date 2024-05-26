Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen Eren Aydın, yayınladığı duygusal mesajla Çorum'a veda etti.

Bodrum FK ile oynanan Play-Off yarı final rövanş maçına ilk 11'de başlayan Eren Aydın, maç sonunda büyük üzüntü yaşadı. Çorum FK'da kiralık olarak forma giyen genç forvet maçın ardından kendine ait sosyal medya hesabından veda mesajı yayınladı. Aydın, "Sözlerime nereden başlasam bilemiyorum. İstanbul'da doğdum büyüdüm. Hayatımda bir şehri bu kadar sevip kendi memleketim gibi hissedeceğimi düşünmezdim. Geçen sene müthiş bir şampiyonluk yaşadık. Bu sene Play-Off yarı finalinde maalesef hayallerime veda ediyoruz. Hayatımın şu zamana kadar ki, belki de en önemli maçında turu geçemediğimiz için çok üzgünüm. Bizi bu zamana kadar desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Hakkınızı helal edin. Bir Çorumlu kazandınız" dedi.

32 MAÇTA 4 GOL

Trendyol 1.Lig'de bu sezon Çorum FK forması ile 32 maça çıkan Eren Aydın fileleri 4 kez sarsmayı başardı. 908 dakika sahada kalan genç futbolcu 2 asist yaparken, 2 de sarı kart gördü.

Editör: RIFAT KARA