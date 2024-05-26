Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından "Gençlik Haftası" etkinlikleri kapsamında düzenlenen Kulüplerarası Genç Kızlar Voleybol Gençlik Kupası'nda heyecan sona erdi. 8 takımın katılımı ile start alan turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Atatürk Spor Salonu'nda oynanan final maçında Osmancık Belediyespor ile Dinamik Spor Kulübü karşı karşıya geldi. İlk iki sette rakibine oyunda üstünlük kurmayı başaran Dinamik Spor Kulübü ilk seti 25-20, ikinci seti de 25-17 kazanarak 2-0 öne geçti. Osmancık temsilcisi üçüncü seti zor da olsa 27-25 kazanarak skoru 2-1'e getirdi. Dördüncü set denk bir mücadeleye sahne olurken, son bölümde üst üste sayılar alan Dinamik Spor Kulübü seti 26-24, maçı da 3-1 kazanarak şampiyon olmayı başardı. Osmancık Belediyespor ise bu yıl ikincilik kupası ile teselli buldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI BEDER'İN

Final maçı öncesi BEDER ile Özel Bilgi Koleji SK üçüncülük maçında kozlarını paylaştı. Aynı salonda oynanan maçı Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü (BEDER) 25-10, 25-11 ve 25-20'lik setlerle 3-0 kazanarak üçüncülük kupasının sahibi oldu.

KUPALAR VERİLDİ

Final maçı sonrası Atatürk Spor Salonu'nda kupa töreni düzenlendi. Törene, AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar katıldı. Kupa takdimi öncesi tüm takım oyuncularını tek tek tebrik eden Milletvekili Kaya, şampiyon Dinamikspor'a kupasını verdi. İkinci Osmancık Belediyespor ise kupasını Cemil Çağlar'ın elinden aldı.



Editör: RIFAT KARA