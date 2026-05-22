Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu, 2026-2027 sezonu için UEFA ve Ulusal Kulüp Lisansı almaya hak kazanan kulüpleri belirledi. Arca Çorum FK “ulusal lisans” almaya hak kazandı.

Lisans almak için kulüplerin sunduğu dosyaları hukuki, sportif, altyapı, personel-idari, sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik kriteri ve mali kriterler yönünden inceleyen TFF Kulüp Lisans Kurulu, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nden Arca Çorum FK, Alagöz Holding Iğdır FK ve Manisa FK’nın dosyalarına onay verdi. Bu kulüpler yeni sezon için ulusal lilans almaya hak kazandı.

Trendyol Süper Lig'den Beşiktaş A.Ş., Corendon Alanyaspor, Çaykur Rizespor A.Ş., Fenerbahçe A.Ş., Galatasaray A.Ş., Göztepe A.Ş., RAMS Başakşehir FK, Samsunspor A.Ş., Trabzonspor A.Ş. ve Tümosan Konyaspor; Trendyol 1. Lig'den İstanbulspor A.Ş.; Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nden Beşiktaş JK Kadın Futbol Takımı, Fenerbahçe Arsavev Kadın Futbol Takımı ve Galatasaray Gain Kadın Futbol Takımı ise UEFA Lisansı almaya hak kazandılar.

Dosyalarında eksik olan kulüplere eksikleri tamamlamaları için 30 ile 60 gün arasında süre tanındı.