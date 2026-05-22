Teknik Direktör Uğur Uçar nezaretinde dün saat 16.00’da gerçekleşen antrenmanda oyuncuların oldukça hırslı olduğu gözlendi. Isınma hareketleri ile başlayan antrenman dar alanda pas çalışması ile devam ederken, son bölümde Esenler Erokspor maçının taktiğini çalıştı. Bu çalışma esnasında oyunu sık sık durduran Teknik Direktör Uğur Uçar, hata yapan ve istediğini yapmayan oyuncularını sert bir dille uyardı.

Kırmızı-Siyahlılar bugün öğle saatlerinde yapacağı ter idmanının ardından karayolu ile Konya’ya hareket edecek.