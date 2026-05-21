Çorum'da 5 yaşında başladığı yüzme sporunda onlarca madalya kazanan Deniz Ece Dugan, bu yıl 14-17 yaş Paletli Yüzme Milli Takımı'na seçilmenin gururunu yaşıyor.

Ağabeyi ve kuzenleriyle birlikte henüz okula gitmeden önce yüzmeye başlayan Deniz Ece'nin bu alandaki yeteneği, antrenörü Taner Karabacak tarafından fark edildi.

Ailesinin yönlendirmesiyle yüzmeyi profesyonel sporculuk boyutuna getiren Deniz Ece, 10 yaşında ilk kez katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda derece alamasa da ikinci şampiyonada üçüncülük elde etti.

Bugüne kadar 3 dünya şampiyonluğu, 2 dünya ikinciliği ile Türkiye şampiyonalarında 30'a yakın altın madalya kazanan Deniz Ece, bu yıl 14 yaşına bastıktan sonra katıldığı milli takım seçmelerinde başarılı olarak Türkiye Paletli Yüzme Milli Takımı'na seçildi.

Milli formayı ilk kez 6-12 Haziran'da Yunanistan'da yapılacak Paletli Yüzme Avrupa Gençler Şampiyonası'nda giyecek Deniz Ece, AA muhabirine, zor bir süreçten geçtiğini, milli takıma seçilmenin kolay olmadığını söyledi.

Yüzmeye başladığı 5 yaşından beri neredeyse hiçbir antrenmanını kaçırmadığını vurgulayan Deniz Ece, "9 yıldır çalışıyorum. Emeğimin karşılığını aldığım için mutluyum. Haftada 7 antrenman yapıyorum. Yazları haftada 10 antrenman yapıyorum. Haftada yaklaşık 30 kilometre yüzüyorum." dedi.

- "Sosyal medyada çok fazla zaman geçirmemek başarımı artırıyor"

Yüzmenin hayatında çok büyük yer kapladığını dile getiren Deniz Ece, "Yüzme benim için sadece madalyalardan ibaret değil. Hayatımın çoğunluğunu havuzda yüzerek geçiriyorum. Su kendimi en iyi, en özgür hissettiğim yer. Bu sene ilk kez milli takımda olacağım. Bu seneki milli takım kadrosunda en genç sporcu benim ve bununla çok gurur duyuyorum." diye konuştu.

Deniz Ece, başarılarının sırrının devamlılık, azim ve disiplin olduğunun altını çizerek, "Antrenmanlarıma hep düzenli olarak katıldım. 8. sınıf öğrencisiyim. Ders çalışmak dışındaki zamanları havuzda geçiriyorum. Sosyal medyada çok fazla zaman geçirmemeye dikkat ediyorum. Bu da benim başarımı artırıyor." ifadesini kullandı.

- "Yaptığı için çok seviyor ve değer veriyor"

Yüzme antrenörü Taner Karabacak ise 9 yıldır birlikte çalıştıkları Deniz Ece'nin azimle çalışarak milli takıma seçildiğini anlattı.

Deniz Ece'nin antrenmanlarını asla kaçırmadığını belirten Karabacak, "Yaptığı için çok seviyor ve değer veriyor. Bence alttan gelecek sporcularımız için bu örnek alınması gereken davranış." dedi.

Deniz Ece'nin 14-17 yaş kategorisine geçişinin ilk yılında milli takıma seçildiğine dikkati çeken Karabacak, şunları kaydetti:

"Bu sene üç akredite milli takım seçme müsabakasına katıldık. Topladığımız puanlar neticesinde, 2025-2026 sezonunda milli takıma giren en genç sporcu oldu. Bu sene 100 metre çift palet branşının en iyi derecesi Deniz Ece'de, bu da bizim için bir gurur. 14-17 yaş gençler kategorisinde 50 ve 100 metre rekorlarını saliselerle kaçırdı. İnşallah önümüzdeki sezonlarda rekorları da elimize alıp yolumuza daha güçlü adımlarla devam etmek istiyoruz."

İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran ise Çorum'da yapılan spor yatırımlarının bir sonucu olarak Deniz Ece'nin milli takıma seçildiğine işaret ederek, "Bu da Çorum adına gurur verici. Bakanlığımız bu konuda her türlü desteği veriyor. Biz de ciddi çalışmalar yaparak çocuklarımızın başarısını artırmaya gayret ediyoruz. En büyük hayalimiz Çorum'dan olimpiyatlara sporcu göndermek ve şampiyon olmuş sporcularımızı karşılamak." diye konuştu.