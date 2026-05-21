30 yaşını geçmiş futbol tutkunlarının heyecanla beklediği Orta Kuşak Futbol Turnuvası bugün oynanacak 2 karşılaşma ile start alıyor.

Çorum Spor Gazetecileri tarafından bu yıl 29.su düzenlenen 30 Yaş Üstü Orta Kuşak Futbol Turnuvası’nda heyecan başlıyor. 14 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada 1.haftanın açılış maçı bugün oynanacak. Mimar Sinan Sahası’nda oynanacak iki karşılaşmada saat 18.30’da Bolat Harita Mühendislik ile Vizyon Tarım, saat 20.00’de ise Kule Yapı Mühendislik ile Kalehisar Kardeşler İveco karşı karşıya gelecek.

1.hafta heyecanı Cuma ve Cumartesi günü oynanacak maçlarla devam edecek.