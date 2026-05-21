Arca Çorum FK’nın Esenler Erokspor’la 24 Mayıs Pazar günü Konya’da oynayacağı play-off final maçına Cuma gününden gideceği açıklandı.
Sportif direktör Mustafa Soley’den aldığımız bilgilere göre, kırmızı-siyahlı takım Cuma namazından sonra otobüsle Konya’ya hareket edecek. Çorum ekibi, Cumartesi günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayıp maç saatini beklemeye başlayacak.
Öte yandan, sakatlığı süren Sinan Osmanoğlu, finalde de forma giyemeyecek. Deneyimli stoper takımla birlikte Konya’ya götürülecek.
