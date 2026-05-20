Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’dan, 24 Mayıs Pazar günü, Esenler Erokspor’la Konya’da Süper Lig’e yükselme maçı oynayacak olan Arca Çorum FK’ya tam destek açıklamasında bulundu.

Arca Çorum FK Başkanı Baran Korkmazoğlu, beraberinde başkan yardımcısı Feyyaz Gökel ve yönetim kurulu üyesi Gökhan Kerman’la birlikte Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret etti. Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat’ın da hazır bulunduğu ziyarette, final karşılaşması öncesinde işbirliği noktasında yapılabilecekler konuşulurken, maça gidecek taraftarların ulaşımı noktasında destek talebinde bulunulduğu, Aşgın’ın da talebi olumlu karşılayarak Konya’ya taraftar otobüsleri kaldırma noktasında üzerlerine ne düşüyorsa yapacaklarını ifade ettiği belirtildi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyaretle ilgili olarak bir açıklama yapan Belediye Başkanı Aşgın, Arca Çorum FK’yı Çorumlular olarak Süper Lig’e çıkartacaklarını ifade ederken, “Gururumuz Arca Çorum Futbol Kulübü’müzün değerli Başkanı Sayın Baran Korkmazoğlu ve yönetimi, belediyemizde konuğumuzdu.

Pazar günü Konya’da, Esenler Erokspor ile karşılaşacağımız ve 90 dakika sonunda inşallah Süper Lig’e çıkacağımız Play-Off final maçını değerli Başkanımızla istişare ederek her zamanki gibi takımımıza tam destek sözümüzü verdik. Birlikte çok büyük işler başardık, tüm Çorum yine birlikte başaracağız, hak ettiğimiz yer olan Süper Lig'e takımımızı çıkaracağız. Bu güzel şehrin gururu olan Arca Çorum Futbol Kulübü’müz hiçbir zaman, hiçbir yolda yalnız yürümeyecek.

Değerli Başkanımıza ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, Konya’da birlikte izleyeceğimiz final maçımız için de şimdiden yürekten başarılar diliyorum” dedi.