Takvim Gazetesi, Çorum FK'nın süper lig yolculuğunu haberleştirdi. Çorum FK'nın Süper Lig kapısına dayandığı vurgulanan haberde Bodrum FK rövanş maçı sonrası mikrofon uzatılan Çorum FK sahibi Savaş Balçık'ın “bu final bütün Çorum’un, bu başarı bütün Çorum’un, bizler sadece aracıyız, bu kulüpte Çorum’un zaten” sözleri hatırlatıldı.

3. Lig'de geçen 7 yılının değerlendirildiği haberde Çorum'un futbolcusuyla, yönetimiyle ve tabii ki taraftarıyla kurduğu hayallerin son dönemecine girdiği belirtildi.

Çorum FK'nın süper lig yolculuğu serüveninden satırbaşları;

Çorum FK, yönetimi, teknik yönetimi, futbolcuları ve aileleriyle adeta bütünleşen takım zirveye pençe üstüne pençe attı. Takımın bir an bile yalnız bırakılmadığını göstermek adına, kulübün sahibi Savaş Balçık'ın yapımcı oğlu Kemalhan Balçık sezon boyunca işlerini bırakıp, İstanbul'dan Çorum'a taşındı. Bu birliktelik sayesinde başarı kaçınılmaz oldu.

Yalnızca 3 sezon önce 56 yıllık 1. Lig hasreti dinen Çorum FK, 1. Lig play-off ilk turunda Keçiörengücü'nü sahasında ağırladı.

Savunma Sanayii Fuarı SAHA 2026'daki programını yarıda bırakan ARCA Savunma'nın ortağı Savaş Balçık'ın takımını yalnız bırakmamak için stada koştuğu maçta, Çorum FK rakibini 1-0 mağlup etti ve play-off yarı finaline yükseldi.

Bodrum FK ile oynanan yarı finalde gelen 1-0 lık mağlubiyetin rövanşı ise kendi evinde büyük bir seyirci desteğiyle sergilenen muhteşem oyunla 2-0 alındı.

Mağlubiyetin rövanşında gelen zafer 19 plakayı hayallerine bir adım daha yaklaştırdı.

Savaş Balçık, rövanş zaferini tribünden sahaya inerek, oğlu Kemalhan Balçık, başkan Baran Korkmazoğlu, teknik yönetim ve oyuncularla birlikte kutladı.

SON MÜCADELEDE RAKİP ESENLER EROKSPOR

Çift başlı kartalın sıradaki rakibi ise Esenler Erokspor.

Esenler Erokspor ile Çorum FK, bu sezon ligde iki kez karşılaştı.

İlkinde Esenler Erokspor, ikincisinde Çorum FK kazandı.

Şimdi gözler son 90 dakikada.