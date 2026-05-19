Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-Off yarı finalinde, deplasmanda 1-0 kaybettiği maçın rövanşında konuk ettiği Bodrum FK’yı 2-0’lık skorla eleyen Arca Çorum FK, profesyonel liglerde üçüncü kez final oynama hakkı elde etti.

6 KEZ PAL-OFF BİLETİ ALDIK

Profesyonel liglerdeki 14.sezonunu geçiren Arca Çorum FK, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2018-2019 sezonlarında olmak üzere 3.Lig’de 4, 2023-2024 ve bu sezon olmak üzere 2 kez de 1.Lig’de play-off bileti aldı.

İLK FİNALİ KAYBETTİK

2012-2013 Sezonundan beri profesyonel liglerde mücadele eden Arca Çorum FK, ilk kez 2014-2015 Sezonunda 3.Lig 1.Grup’ta, 56 puanla 5.olarak play-off bileti aldı.

Yarı final ilk maçında Darıca Gençlerbirliği ile eşleşen Arca Çorum FK, Çorum’da 0-0 biten maçın rövanşını 2-0 kazanarak finale yükseldi.

O zamanki adı Çorum Belediyespor olan Arca Çorum FK, Eskişehir’de oynanan 2.Lig’e yükselme maçında İstanbulspor’la karşılaştı. Sahadan 3-1 yenik ayrılan Çorum ekibi 2.Lig’in kapısından döndü.

2015-2016’DA YARI FİNALDE ELENDİK

Arca Çorum FK, 2015-2016 Sezonunu 3.Lig 3.Grup’ta, 59 puanla 4.olarak play-off bileti aldı. Yarı finalde Niğde Anadolu FK ile eşleyen Çorum temsilcisi, Çorum’da 1-1 biten ilk maçın Niğde’de oynanan rövanşını 3-2 kaybederek elendi.

İZMİR’DE FİNALİN KAPISINDAN DÖNDÜ

Arca Çorum FK, 2016-2017 Sezonunda, 3.Lig 1.Grup’ta, 58 puanla 5.oyarak Play-off’a kaldı. Yarı finalde Altay’la eşleyen kırmızı-siyahlı takım, Çorum’da oynanan ilk maçı 2-0 kazanarak rövanş öncesi büyük avantaj elde etti. İzmir’de öncesinde ve sırasında olayların çıktığı rövanş maçında normal süreyi 2-0 geride kapatan Çorum ekibi, uzatmalarda 2 gol daha yiyerek 4-0 yenildi ve elendi.

İKİNCİ FİNAL İLK KUPA

Arca Çorum FK, 2018-2019 Sezonunda ise 3.Lig 3.Grup’ta, 52 puanla 5.sıradan Play-Off’a kaldı. Yarı finalde Kocaelispor’la eşleyen Çorum ekibi, ilk maçı evinde 1-0 kaybederken, Kocaeli’ndeki rövanşı 3-0 kazanarak adını finale yazdırdı.

Arca Çorum FK, Adana’da oynanan finalde Antalya temsilcisi Serikspor’la karşılaştı. Çekişmeli geçen finalde 7.dakikada yenik duruma düşen Çorum FK, 15’te Mikail Albayrak’la beraberliği sağladı. Normal süre 1-1 bitince 15’er dakikalık 2 uzatma devresi oynatıldı.

105.dakikada Eşref Korkmazoğlu’nun kırmızı kart görmesi üzerine 10 kişi kalan Arca Çorum FK buna rağmen maçı penaltılara götürmeyi başardı. Penaltılarda rakibine 4-2 üstünlük sağlayan Çorum temsilcisi genel skorda rakibine 5-3 üstünlük sağlayarak şampiyonluğunu ilan etti ve 2.Lig’e yükseldi.

1.LİGDE İLK PLAY-OFF

Arca Çorum FK, 1.Lig’de ise 2023-2024 Sezonunu 56 puanla 5.sırada tamamlayarak play-off bileti aldı. 1.turda eşleştiği Kocaelispor’u Çorum’da 2-1 yenen Arca Çorum FK yarı finalde Bodrum FK ile eşleşti. Çorum’da oynanan ilk maç 1-1, Bodrum’daki rövanş ise 0-0 bitince sonucu penaltılar belirledi. Penaltıları 5-4 kazanan Bodrum FK adını finale yazdırdı. Muğla ekibi, finalde de Sakaryaspor’u yenip Süper Lig’e yükseldi.

SÜPER LİGE ÇOK YAKINIZ

Arca Çorum FK bu sezon ise 38 maçta topladığı 31 puanla play-off potasına 4.sıradan girdi. 1.turda Ankara Keçiörengücü’nü 20.dakikada Fredy’nin penaltıdan attığı golle eleyen Arca Çorum FK, yarı finalde yine Bodrum FK ile eşleşti.

Bodrum’da oynanan ve aleyhte hakem kararlarının ön plana çıktığı maçı 1-0 kaybeden Arca Çorum FK, Çorum’daki rövanşta son yılların en iyi oyununu oynayarak 2-0 kazandı ve adını finale yazdırdı.

FİNAL MAÇI 24 MAYIS’TA KONYA’DA

Arca Çorum FK, final maçını 24 Mayıs Pazar günü, Konya’da Esenler Erokspor’la oynayacak. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak maçın galibi Süper Lig’e yükselecek olup, Arca Çorum FK spor otoriteleri tarafından favori taraf olarak gösteriliyor.