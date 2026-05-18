Dünya Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen Dart Yarışması, 16 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Spor Salonu’nda büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi. Engelli bireylerin toplumsal yaşama diğer bireylerle eşit şartlarda katılım sağlamalarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen organizasyon, sporun birleştirici gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Yarışmada sporcular, hedefi tam isabetle vurmak için kıyasıya mücadele ederken ortaya çıkan azim ve kararlılık izleyenlerden alkış aldı. Dart branşında atılan her ok, yalnızca bir stratejiyi değil, disiplinin, emeğin ve engel tanımayan güçlü bir iradenin simgesi oldu.

Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak gözetiminde gerçekleşen atışlar sonunda, özel sporcular kızlarda Melike Araman birinci, Yeliz Ay ikinci, Cennet Uğraç üçüncü, Ebru Yayla dördüncü, özel sporcular erkeklerde Halit Yasin Aktaş birinci, Sami Başaran ikinci, Mesut Kenan Beyoğlu üçüncü, Görkem Atan dördüncü oldu. Yıldız erkeklerde ise İbrahim Ege Kaya birinci, Yiğit Kürşat Kurt ikinci, Umut Akyüz üçüncü, Doğa Çağın Çıtak dördüncü olurken, büyük kadınlarda Zülfiye Kurt birinci, Saadet Keskin ikinci, Aleyna Taş üçüncü, Ela Uysal dördüncülüğü elde etti.