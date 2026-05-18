Mecitözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen bilek güreşi turnuvasında şampiyonlar belli oldu.

Mecitözü İlçe Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuvaya kız ve erkeklerde toplam 25 sporcu katılım sağladı. İlçe Spor Müdürü Hasan Demirel, Bilek Güreşi Ulusal Hakemlerden Hasan Çalışkan, antrenör,beden eğitimi öğretmenleri Hakan Gülgün ve Arif Güneş gözetiminde gerçekleşen müsabakalar sonunda 60 kilo sağ kolda erkeklerde Ali Koca birinci, Muhammet Ali Karaca ikinci, Gökhan Demirer üçüncü, Kazım Emre Metin dördüncü, 60 kilo sol kolda Halil Sarıtepe birinci, Cuma Torener ikinci, Engin Uğur üçüncü, Selahattin Karaca dördüncü, 60 kilo kadınlar sağ kolda Cansu Başkaya birinci, Kardelen Boyraz ikinci, Hamide Sönmez üçüncü, Busenaz Aydın dördüncü olarak tamamladı.

Dereceye giren sporcular Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Demirel tarafından madalya ile ödüllendirildi.