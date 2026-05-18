Ju Jitsu Contact Dünya Şampiyonası, 13-17 Mayıs 2026 tarihleri arasında Antalya’nın Kemer ilçesinde bulunan Göynük Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

19 ülkeden yaklaşık 300 sporcunun mücadele ettiği dev organizasyonda Türkiye Jujitsu Milli Takımı önemli bir başarıya imza attı. Ay-yıldızlı ekip, 2 altın, 7 gümüş ve 18 bronz olmak üzere toplam 27 madalya kazanarak takım sıralamasında dünya altıncısı oldu.

Şampiyonada Vietnam birinci olurken, Türkmenistan ikinci, Kazakistan ise üçüncü sırada yer aldı.

Zorlu mücadelelere sahne olan organizasyonda Çorumlu milli sporcu İrfan Sönmez de gösterdiği başarılı performansla dikkat çekti. Rakipleri karşısında ortaya koyduğu mücadele ile gümüş madalya kazanan Sönmez bir kez daha Çorum’un gururu oldu.