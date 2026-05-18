2023-2024 ve 2024-2025 Sezonlarında Arca Çorum FK forması giyen Hollandalı golcü Thomas Jacco Verheydt, Hollanda’da da eski takımını takip ediyor. Deneyimli golcü, Arca Çorum FK’nın geçtiğimiz Cuma günü sahasında Bodrum FK ile oynadığı play-off yarı final maçını evinde, televizyondan izledi. Sosyal medya hesabından, maç izlerken çekilen bir fotoğrafını paylaşan Thomas, alınan 2-0’lık galibiyet sonrası kırmızı-siyahlı takımı tebrik etti.

Thomas’ın 2 sezon formasını giydiği Çorum’u unutmaması ve binlerce kilometre uzaklıktan bile desteklemesi kırmızı-siyahlı taraftarlar tarafından takdirle karşılanırken, paylaşım çok sayıda yorum ve beğeni aldı.

Öte yandan, profesyonel futbolculuk kariyerine Çorumspor’da başlayan ve sonrasında Bodrum FK forması da giyen eski futbolcu Onur Akbay’ın sosyal medya hesabından Bodrum FK’ya başarı dileklerinde bulunduğu paylaşım yapması Çorumlu sporseverlerin tepkisine neden oldu.