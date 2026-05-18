Çorum’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında, Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ile Çorum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Atatürk Kupası Futbol Turnuvası” büyük bir coşku ve yoğun katılımla gerçekleştirildi.

2017, 2018 ve 2019 doğumlu, futbol lisansı bulunmayan sporcuların mücadele ettiği turnuvaya 14 takım ve yaklaşık 300 sporcu katıldı. Minik sporcular gün boyunca dostluk, kardeşlik ve Fair Play ruhu içerisinde sahaya çıkarak izleyenlere renkli görüntüler yaşattı.

Çocukların skor baskısından uzak şekilde müsabaka atmosferini yaşamaları, takım ruhunu hissetmeleri ve spor kültürü kazanmaları amacıyla düzenlenen organizasyon, ailelerden de büyük ilgi gördü. Gün boyu yaklaşık 500’ü aşkın veli tribünlerden müsabakaları takip ederek çocuklarının heyecanına ortak oldu.

Turnuva sonunda derece ayrımı yapılmaksızın organizasyona katılan tüm takımların sporcularına ve velilerine teşekkür belgeleri takdim edildi. Organizasyona katılan aileler ve sporcular, böylesine anlamlı bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.

Çorum’da altyapı sporunun gelişimine katkı sunmayı amaçlayan Atatürk Kupası’nın, önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.