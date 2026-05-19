49.Uluslararası Giresun Aksu Festivali kapsamında bu yıl 9’uncusu düzenlenen Runkerasus Giresun Yarı Maratonu, Türkiye’nin dört bir yanından 1000 civarında atletin katılımıyla gerçekleştirildi. Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi, Giresun Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Giresun Maraton Spor Kulübü tarağından ortaklaşa düzenlenen maratonda, Ankara EGO Spor Kulübü adına büyük erkekler 10 kilometre kategorisinde koşan Çorumlu atlet Mehmet Kalyoncu, 32 dakika 14 saniyelik derecesiyle şampiyon oldu.

İstanbul Atletizm Spor Kulübü adına yarışan Çorumlu atlet Halil Özsoy ise Veteran erkekler 10 kilometre kategorisinde 39 dakika 31 saniyelik derecesiyle birinciliği elde etti.