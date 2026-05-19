Beraberinde İskilip Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ferhat Arıcı, İskilip gençlik Merkezi Müdürü Şevket Akkoca ve İskilip KYK Yurt Müdürü Esra Aktaş’la birlikte inşaat alanını gezen Demirkıran, yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi ile yaptırılacak olan spor salonunun içerisinde güreş antrenman salonu da yer alacak. Salonun önümüzdeki Şubat ayında bitirilmesi bekleniyor.

HAVUZUN İHALESİ YAPILDI

Öte yandan, İskilip’e yine Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Erenler mahallesine yaptırılacak yarı olimpik yüzme havuzunun ihalesi gerçekleştirildi. Yüklenici firma, önümüzdeki günlerde yapılacak yer tesliminin ardından çalışmalara başlayacak.

Kapalı tenis kortunun ihalesi ise önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek.