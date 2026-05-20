Arca Çorum FK ile Esenler Erokspor arasında Konya’da oynanacak olan Trendyol 1. Lig Play-Off final karşılaşmasına Çorumlu futbolseverler büyük ilgi göstermeye devam ediyor.

Satışa çıktığı andan itibaren yoğun talep gören final maçının biletlerinde büyük ölçüde doluluk sağlandı. Edinilen bilgilere göre, Arca Çorum FK taraftarlarına ayrılan 16 bin 427 kişilik kapasitenin 15 bin 711’i kısa sürede tükendi. Böylece Çorum temsilcisine ayrılan tribünlerin yüzde 95’i dolmuş oldu.

Kalan 716 biletin de gün içerisinde satışının tamamlanması beklenirken, kırmızı-siyahlı taraftarların Konya’da takımlarını yalnız bırakmayacağı görüldü.