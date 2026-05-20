Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, kırmızı-siyahlı kulübü “çirkin ve kötü tezahürat”, “talimatlara aykırı hareket”, “belgelerin haksız kullanımı” ve 7 futbolcunun sarı kart görmesi üzerine “takım halinde sportmenliğe aykırı hareket” nedenleriyle PFDK’ya sevk etti.

Arca Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar “Talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle tedbirsiz olarak, basın sözcüsü Tuğrul Topuz “saldırısı” nedeniyle tedbirli olarak, yardımcı antrenör Hakan Söyler “sportmenliğe aykırı hareketi”, “talimatlara aykırı hareketi ve “belgelerin haksız kullanımı” nedenleriyle tedbirli olarak, kulüp görevlileri Muhammed Buğra Söğütçü ve Yiğit Gül ise “sportmenliğe aykırı haret” nedeniyle tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildiler.