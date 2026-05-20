24 Mayıs Pazar günü, Esenler Erokspor’la Konya’da oynanacak Süper Lig’e yükselme maçında Arca Çorum FK’ya destek vermek için Konya’ya gidecek taraftarlara Çorum Belediyesi tarafından otobüs tahsis edileceği açıklandı.

Şehir olarak Arca Çorum FK’yı yalnız bırakmayacaklarını ifade eden Başkan Aşgın, Çorum Belediyesi organizasyonu ve sponsor iş insanlarının destekleriyle ilk etapta 7 bin taraftarın Konya’ya taşınması için planlama yapıldığını açıkladı. Aşgın, sosyal medyada yaptığı paylaşımında, “Biz gittiğimiz yere Çorum’u da götürmeden rahat edemiyoruz” ifadelerini kullandı.

OTOBÜSLER İKİ FARKLI NOKTADAN KALKACAK

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, otobüsler maç günü sabah 08.00’de Çorum Şehir Stadı önü ve Fuar Alanından hareket edecek. Taraftarların otobüse binerken maç biletini görevliye göstermeleri zorunlu olacak.

Maça Belediye otobüsleri ile gitmek isteyen taraftarların en geç 22 Mayıs Cuma günü, saat 17.00’ye kadar https://u.corum.bel.tr/corumfk linkinden başvurmaları gerekiyor.