19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Dart İl Temsilciliği tarafından Dart Turnuvası yapıldı.

Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleşen turnuva renkli görüntülere sahne olurken, sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya kapıştı. Özel sporcular, yıldızlar, gençler ve büyükler (kadın-erkek) olmak üzere 3 kategoride yapılan müsabakalar sonunda yıldız kızlarda Yağmur Ocak birinci, Eylül Rana Çeltek ikinci, yıldız erkeklerde Kemal Çorumlu birinci, Ahmet Han Sağır ikinci, İshak Kerim Özdoğan üçüncü, genç kızlarda İrem Berra Biçer birinci, Selin Çakır ikinci, Nur Banu Aydın üçüncü, genç erkeklerde İzzet Yasin Kula birinci, Semih Mete Budak ikinci, Çağan Kuzoluk üçüncü, büyük kadınlarda Aleyna Taş birinci, Sinem Atan ikinci, İrem Öngel üçüncü, büyük erkeklerde Ege Önceylan birinci, Ali Tuğra Çadır ikinci, Eren Hüseyin Keskin üçüncü, özel sporcularda ise Halit Yasin Aktaş birinci, Görkem Atan ikinci oldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporcular madalya ile ödülllendirildi.