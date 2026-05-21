Bulgaristan’da düzenlenen U17 Avrupa Güreş Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak hem Türkiye’ye hem de Çorum’a büyük gurur yaşatan İskilip Belediyespor’un milli güreşçisi Özdenur Özmez’e anlamlı bir ziyaret gerçekleştirildi.

Çorum Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Başkanı Ferhat Arıcı, Avrupa şampiyonu Özdenur Özmez ve antrenörü Adem Uysal’ı ziyaret ederek başarılarından dolayı tebrik etti. Ziyarette milli sporcuya milli takım forması hediye eden Arıcı, elde edilen başarının Çorum spor tarihi adına büyük önem taşıdığını ifade etti.

Bulgaristan’da gösterdiği üstün performansla tarih yazan genç güreşçi Özdenur Özmez’in başarısının, genç sporculara da örnek olduğunu belirten Ferhat Arıcı, “Özdenur kızımız bizlere büyük bir gurur yaşattı. Avrupa şampiyonluğu kolay kazanılan bir başarı değil. Hem sporcumuzu hem de emeği büyük olan antrenörümüz Adem Uysal’ı yürekten kutluyorum” dedi.

Avrupa şampiyonu milli güreşçi Özdenur Özmez ise desteklerinden dolayı ASKF Başkanı Ferhat Arıcı’ya teşekkür ederek yeni hedefinin dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi.