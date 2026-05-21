Antalya’da düzenlenen Turkish Open WAKO World Cup (Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Dünya Kupası) organizasyonunda Sungurlulu Cennet Erdoğan büyük bir başarıya imza attı.

Genç yıldız bayanlar kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, rakiplerini geride bırakarak dünya birincisi oldu. Elde ettiği şampiyonlukla hem ailesini hem Sungurlu’yu hem de memleketi Çorum’u gururlandıran Cennet Erdoğan, büyük takdir topladı.

Antalya’da 12-17 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ve çok sayıda ülkeden sporcunun katıldığı organizasyon, dünyanın önemli kick boks turnuvaları arasında gösteriliyor.

Çamoluk Köyü’nden çıkan dünya şampiyonu Cennet Erdoğan için vatandaşlar tebrik mesajları paylaşırken, genç sporcunun gelecekte daha büyük başarılara imza atması bekleniyor.