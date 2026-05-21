Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Voleybol İl Temsilciliği tarafından 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası’nda heyecan sona erdi. 11 takımın katılımı ile gerçekleşen turnuvada önceki gün final heyecanı yaşandı. Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol finalde kozlarını paylaştı. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçını Osmancık temsilcisi 3-0 kazanarak şampiyon olmayı başarırken, Çorum Voleybol ise ikinci oldu.

ÜÇÜNCÜLÜK KUPASI MECİTÖZÜ’NÜN

Osmancık Belediyespor ile Çorum Voleybol arasında oynanan final maçı öncesi Mecitözü Doğuş SK ile Arena SK üçüncülük maçında karşı karşıya geldi. Aynı salonda oynanan maçı Mecitözü temsilcisi 3-1 kazanarak üçüncü oldu. Arena SK ise dördüncülük kupası ile teselli buldu.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları takdim edildi.