Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig Play-Off’ta oynanan Sipay Bodrum FK karşılaşmasının ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) ağır yaptırımlarıyla karşı karşıya kaldı.

15 Mayıs 2026 tarihinde oynanan mücadelede yaşanan olaylar nedeniyle Kırmızı-Siyahlılar’a 1 resmi iç saha maçını seyircisiz oynama cezası verildi. Kararda, taraftarların neden olduğu saha olaylarının etkili olduğu belirtildi.

PFDK ayrıca, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle Çorum FK’ya 320 bin TL para cezası uyguladı. Aynı sezon içerisinde ev sahibi olduğu maçlarda bu ihlalin 6. kez gerçekleştiği ifade edilirken, Doğu Tribünü D2, D3, D4, D5, D6, VIP A-B, Güney Tribünü C1, C2, C3, C4 ile Kuzey Tribünü E3 ve E4 bloklarında bulunan taraftarların kartlarının da bloke edildiği açıklandı.

Kurul, takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 31 bin 500 TL, anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılması nedeniyle 110 bin TL ve belgelerin haksız kullanımı gerekçesiyle 120 bin TL para cezası verdi.

Kulüp yöneticisi Tuğrul Topuz da rakip takım sporcusuna yönelik saldırısı nedeniyle 75 gün hak mahrumiyeti ve 120 bin TL para cezası aldı.

Antrenör Uğur Uçar’a akreditasyon kartını görünür şekilde taşımadığı gerekçesiyle 20 bin TL ceza verilirken, yardımcı antrenör Hakan Söyler ise akredite edilmediği yedek kulübesinde bulunması nedeniyle 20 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Hakan Söyler ayrıca belgelerin haksız kullanımı ve sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle 1 ay hak mahrumiyeti cezası aldı.

Kulüp görevlileri Muhammed Buğra Söğütçü ile Yiğit Gül’e de sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle 15’er gün hak mahrumiyeti cezası verildi.