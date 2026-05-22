Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kemal Bolat (63), Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyordu. Spor camiasının yakından tanıdığı usta kalemden maalesef kötü haber geldi.

Özellikle Çorumspor maçlarındaki anlatımıyla hafızalara kazınan Kemal Bolat, yıllarca mikrofon başında kırmızı-siyahlı takımın heyecanını taraftarlara aktaran önemli isimlerden biri olmuştu. Futbola olan tutkusu ve mesleğine duyduğu bağlılıkla tanınan Bolat, Çorum spor basınında unutulmayacak izler bıraktı.

Kemal Bolat'ın cenazesi 22 Mayıs Cuma günü ikindi namazına müteakiben Akşemseddin Cami'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ulu Mezarlık’ta toprağa verilecek.

ÇORUM HABER, merhuma Allah'tan rahmet ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.