Arca Çorum FK, 24 Mayıs Pazar günü, Konya’da Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-Off finalinde karşılaşacağı Esenler Erokspor’la bugüne kadar 6’sı lig, 1’i Türkiye Kupası’nda olmak üzere 7 kez karşılaştı. İki takım arasındaki rekabette İstanbul temsilcisinin üstünlüğü bulunuyor.

İki takım arasında oynanan 6 lig maçında taraflar 2’şer galibiyet alırken, Türkiye Kupası’nda ise penaltılarla İstanbul ekibi üstün durumda.

Erokspor’la ilk kez 2022-2023 Sezonunda 2.Lig’de rakip olan Arca Çorum FK, ligde 1 galibiyet, 1 yenilgi aldı. İstanbul’daki maçı 2-0 kaybeden Çorum ekibi, sahasında 3 puanı 1-0’lık skorla aldı.

Aynı sezon iki takım arasında Çorum’da oynanan Ziraat Türkiye Kupası 3.Eleme Turu maçında normal süre ve uzatmalar 1-1 biterken, penaltılar sonucu Erokspor 5-4 kazanıp tur atladı.

Geçen sezon 1.Lig’de rakip olan iki takım arasında İstanbul’da oynanan maç 2-2, Çorum’da oynanan maç ise 3-3 bitti.

Bu sezonun 11.haftasında İstanbul’da oynanan maçı Esenler Erokspor 3-1 kazanırken, Çorum’da oynanan 31.hafta maçında 3 puanı 2-1’lik skorla Arca Çorum FK aldı.