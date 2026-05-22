Turkuaz Evleri Başkanı Serkan Sabur sponsorluğunda gerçekleşen turnuvaya 32 sporcu katılım sağladı. Tevfik Kış Spor Salonu’nda Tenis İl Temsilcisi Erdal Bakırcan gözetiminde gerçekleşen maçlar sonunda kadınlarda Büşra Moran-Nur Taşkın ikilisi birinci, Nükhet İşbir-Pelin Bilgin ikilisi ikinci, Aycan Çelebi-Aliye Eryılmaz ikilisi ise üçüncülüğü elde etti. Erkeklerde ise Seyfettin Gümüş-Mehmet Cengiz Çetin ikilisi birinci, Nurullah Solak-M.Eren Güler ikilisi ikinci, Aytaç Yılmaz-Selim Bal ikilisi ise üçüncü olarak tamamladı.

Müsabakalar sonunda sponsor Serkan Sabur tarafından dereceye giren sporcuların Turkuaz’dan ev almaları halinde birincilere 250 bin, ikincilere 100 bin, üçüncülere ise 50 bin TL değerinde indirim kuponu hediye edildi.