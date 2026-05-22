Çorum tarihi günler yaşıyor. Çorumlular, daha önce hiç yaşamadıkları şekilde heyecan ve umut içindeler. Zira, Arca Çorum FK ile Çorum, tarihinde ilk kez Süper Lig’e çıkmak üzere.

Pazar günü saat 19.00’da Konya MEDAŞ Büyükşehir Stadı’nda Esenler Erokspor ile oynanacak Play-Off final maçı için Çorum’a ayırılan 16.400 bilet anında tükendi.

Pazar günü Konya’ya, Çorum’dan en az 20 bin kişinin gideceği tahmin ediliyor. Bilet olsa, 42 bin kişilik stadın tamamını da Çorumlular doldurabilir.

Bir diğer gerçek ise, İstanbul’un bir semt takımı yerine bir şehir takımını tercih eden Türkiye’nin dört bir yanındaki on milyonlarca sporseverin kalbinin de Çorum FK için çarpıyor oluşu.