Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Kemal Bolat (63), Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım servisinde yaşam mücadelesi veriyordu. Spor camiasının yakından tanıdığı usta kalem dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti.

Özellikle Çorumspor maçlarındaki anlatımıyla hafızalara kazınan Kemal Bolat, yıllarca mikrofon başında kırmızı-siyahlı takımın heyecanını taraftarlara aktaran önemli isimlerden biri olmuştu. Futbola olan tutkusu ve mesleğine duyduğu bağlılıkla tanınan Bolat, Çorum spor basınında unutulmayacak izler bıraktı.

Merhum Kemal Bolat bugün ikindi namazına müteakip Akşemseddin Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Ulumezar'da toprağa verildi.

Cenazeye spor camiasından birçok önemli isim katıldı.