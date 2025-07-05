2023 yılında Gençlerbirliği ile 2 yıllık sözleşme imzalayan ve 30 Haziran 2025 tarihi itibari ile Kırmızı-Siyahlı kulüple sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki golcü futbolcu Amilton Minervino da Silva için Trendyol 1.Lig’den Ümraniyespor, Sakaryaspor, Hatayspor, Bandırmaspor ve Keçiörengücü’nün transfer girişimi içerisinde olduğu öğrenildi. İlerlemiş yaşına rağmen güçlü fiziği ile dikkat çeken Amilton Minervino da Silva geçtiğimiz sezon Gençlerbirliği forması ile 32 maçta 8 gol ve 8 asistlik bir performans sergiledi. Tecrübeli golcünün 30 Haziran’da Gençlerbirliği ile sözleşmesi sona erdi.

Yaklaşık 20 gündür tatilde olan golcü futbolcunun yeni sezon için menajerlerine kendisine takım bulması yönünde talimat verdiği öğrenilirken, bağlı olduğu menajerlik şirketi ise golcü futbolcuyu dün itibari ile satış için rafa koydu.

ÇORUM FK DA NABIZ YOKLADI

Trendyol 1.Lig’den 5 kulübün yanı sıra, Yunanistan, Romanya ve Sırbistan Ligi’nden de önemli takımların kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Amilton Minervino da Silva için Çorum FK’lı yöneticilerin de nabız yokladığı bilgisine ulaşıldı.